Deborah Secco pega muito peso em treino de abdômen e impressiona a web

Deborah Seco impressionou a internet ao aparecer no Instagram stories pegando pesado no treino para o abdômen. A atriz está com 41 anos e é mãe da pequena Maria Flor, de 4 anos, mas sempre chamou atenção para a sua boa forma.

No elenco de Salve-se Quem Puder, da TV Globo, a atriz voltou aos estúdios em agosto. Atualmente pode ser vista na TV na reprise da novela Haja Coração.