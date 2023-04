De bengala e patinete, Jeremy Renner aparece pela primeira vez em público após acidente

Ele foi atropelado por seu limpa-neve de 7 toneladas no dia de Ano Novo enquanto tentava ajudar a libertar o carro de um parente

Jeremy Renner compareceu à estreia de sua nova série na terça-feira, 11, encerrando uma recuperação notável menos de quatro meses depois que a estrela de Vingadores quase morreu em um acidente com um removedor de neve. Renner estava cercado de familiares e apoiadores na estreia de Rennervations em Los Angeles, onde posou para fotos e deu entrevistas, às vezes fazendo uso de bengala e patinete. Em certos momentos, ele mostrou aos fotógrafos um sinal de positivo enquanto se movia pelo tapete.

Ele foi atropelado por seu limpa-neve de 7 toneladas no dia de Ano Novo enquanto tentava ajudar a libertar o carro de um parente em sua casa em Nevada. O ator disse que quebrou vários ossos e sofreu um colapso pulmonar e um problema no fígado no acidente.

Rennervations, que estreia no Disney+ na quarta-feira, segue Renner enquanto ele transforma grandes veículos em espaços comunitários para jovens na Índia, México, Chicago e Nevada. Os propósitos vão desde servir como um estúdio de música móvel até um caminhão de filtragem de água para uma comunidade na Índia.

Renner disse que seu objetivo era dar aos jovens acesso a coisas que talvez ainda não tivessem e apresentar oportunidades que talvez nem soubessem que existiam. Ele escreveu a música tema do show, algo que fez enquanto trabalhava em outra produção.

“Eu uso música e piano para escrever canções e isso é como uma terapia para mim”, disse ele.

A composição e a música têm sido saídas criativas para Renner, mais conhecido por interpretar o super-herói Gavião Arqueiro nos filmes Vingadores da Marvel e em sua própria série de TV derivada.

A coestrela da Marvel, Anthony Mackie, aparece no programa, e Renner disse que o segredo de sua amizade é que eles “riem muito”.

Renner, duas vezes indicado ao Oscar, disse a Diane Sawyer em uma entrevista que foi ao ar que, embora pensasse que poderia morrer devido aos ferimentos, recusou-se a ser “assombrado” pelo acidente. Fonte: AP

Estadão Conteúdo