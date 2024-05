Davi Brito perde mais de 1 milhão de seguidores, um mês após fim do BBB 24

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Davi Brito vem perdendo a popularidade desde que saiu do BBB 24 como campeão. O baiano perdeu mais de 1 milhão de seguidores desde então, desbancando a marca dos 10 milhões que havia conseguido na reta final do reality da Globo.

Quando entrou no BBB, o então motorista de aplicativo de Salvador era seguido por apenas 50 pessoas no Instagram. À medida que foi avançando na competição, foi ganhando popularidade nas redes sociais, chegando à marca dos 10 milhões pouco depois da final.

O crescimento ainda foi impulsionado pela então namorada, Mani Rego, que convocava votos para o parceiro e se tornava cada vez mais presente nas redes sociais. Contudo, a situação virou de cabeça para baixo ao deixar a casa: Davi terminou o namoro e deixou os seguidores irritados pelo modo como tratou Mani.

Davi vem alimentando as redes sociais com vídeos de dancinhas e lives amadoras. O campeão do BBB 24 não tem equipe profissional para cuidar das redes e segue seu instinto para se comunicar com os seguidores.

O baiano foi ao Rio Grande do Sul duas vezes para participar de resgates de pessoas ilhadas pelas chuvas. O posicionamento dele foi criticado ao fazer diversos vídeos durante salvamentos e resgates na água.