Dado Dolabella e Wanessa Camargo já usam o mesmo modelo de anel 

Após 20 anos separados, eles foram flagrados durante uma vivência no festival Aya Música Medicina, que aconteceu na Chapada dos Veadeiros

Dado Dolabella e Wanessa Camargo apareceram juntos no último fim de semana, surpreendendo quem não apostava na reconciliação, após 20 anos separados. Eles foram flagrados durante uma vivência no festival Aya Música Medicina, que aconteceu na Chapada dos Veadeiros, em Goiás. O casal, que ainda não assumiu publicamente o romance, está usando, inclusive, o mesmo modelo de anel.

O acessório, com uma pegada hippie, já foi visto algumas vezes nas mãos de Wanessa e Dado e simbolizaria a união entre os dois, numa espécie de compromisso. Wanessa está usando o dela na mesma mão em que antes figurava um anel de ouro, do tipo solitário.

Os dois não se intimidaram com as câmeras durante a vivência, no último sábado, que foi transmitida através de uma live. Ali, Wanessa e Dado se entregaram à dinâmica. Frente a frente, se olharam, se abraçaram, ele chorou, ela enxugou suas lágrimas, e se beijaram, conectados.

Foto: Reprodução

Após aparecer num vídeo, na última quarta-feira, esta foi a primeira vez que eles surgiram juntos, não dando mais margem para dúvida: após duas décadas, os ex-namorados estão de volta e têm o apoio da família, amigos e de fãs, saudosistas da época em que Dado e wanessa namoraram, no início dos anos 2000.