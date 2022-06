Cristiano Ronaldo curte férias na Espanha com carrões, jatinho e mansão luxuosa

Cristiano tem sido visto desfilando a bordo de um Buggati avaliado em mais de R$ 53 milhões e uma Mercedes

O jogador Cristiano Ronaldo, 37, resolveu curtir o verão europeu com a família. De férias do futebol, ele pegou a família e viajou em um jatinho particular para Mallorca, na Espanha, onde tem curtido casarões de luxo e a boa vida.

Em imagens publicadas pela mulher dele, Georgina Rodríguez, é possível ver que a família tem curtido bons momentos de lazer. De acordo com o The Sun, o casarão onde eles estão alocados é totalmente isolado e luxuoso.

Cristiano tem sido visto desfilando a bordo de um Buggati avaliado em mais de R$ 53 milhões e uma Mercedes. Ambos são dele mesmo que enviou para o país.

Em uma outra imagem publicada, o atleta aparece em momento mais calmo com os filhos na piscina e com eles e a esposa em volta de uma mesa de jantar com a legenda “Férias com amor!”.

Jogadores brasileiros também têm curtido as férias do futebol na Europa. Dentre eles Neymar, que já foi visto com a namorada, Bruna Biancardi, em Miami. Há também o zagueiro da seleção Eder Militão, que até levou bronca da esposa grávida por conta da adoração dele pelas baladas do mesmo local.

Já o atacante do Real Madrid Vini Jr. parece também curtir a vida em Miami a bordo de uma luxuosa lancha com amigos. O craque também já passou por Las Vegas.

Há ainda os jogadores que curtem lazer e descanso, mas não revelam o local, tal como o craque argentino Lionel Messi que posou com a mulher, mas não marcou a localização.