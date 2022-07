Conrado, dupla com Aleksandro, pedia para não morrer após acidente 

Após dois meses do acidente de ônibus, que culminou na morte de seu parceiro musical, o cantor falou pela primeira vez com a imprensa

O cantor sertanejo Conrado, da dupla com Aleksandro, apareceu pela primeira vez para imprensa, dois meses depois do acidente de ônibus, em São Paulo, que culminou na morte de seu parceiro musical.

Em um bate-papo com o “Fantástico”, da TV Globo, o artista comentou que estava dormindo, mas acordou no momento do acidente e permaneceu consciente até ser socorrido e encaminhado para o hospital. Segundo contou, ele ficou preso nos escombros, com o corpo parcialmente para fora do ônibus e pedia a todo momento para não morrer.

“Consegui me segurar numa tábua para não ser jogado. Fiquei preso com essa parte das costas para fora do ônibus. Quando me tiraram da maca, a doutora Anne já me atendeu. Só queria sobreviver, na realidade, falava: ‘não quero morrer'”, declarou.

No momento do acidente na rodovia Régis Bittencourt, em São Paulo, a doutora Anne Di Donato passava pelo local e prestou socorro. Ao “Fantástico”, ela disse que “foi a pior coisa que já vi na vida”, e constatou que o sertanejo sofreu uma “fratura de pelve, gravíssima”.

Conrado passou um mês e meio internado e passou por cirurgias de fixação de quadril e enxerto dos ferimentos nas costas. Agora, o artista, que considera ter sido um milagre, ressalta o valor de coisas simples do dia a dia, como lavar louça, por exemplo.

“A gente normalmente fazia isso no dia a dia e não prestava atenção no valor que isso tem”, afirmou.

“Quando acordei [no hospital] agradeci muito a Deus. Minha mãe estava do lado, falei para ela assim: ‘pena que perdi o Aleksandro'”, relatou, salientando que sua mãe questionou como ele sabia disso, e foi então que revelou estar consciente quando tudo aconteceu. “[Falei] na hora do acidente estava consciente e escutei”.

Em relação ao futuro, Conrado disse que seu sonho foi “interrompido, pausado”, mas pretende retornar aos palcos. Ainda, o sertanejo disse que quer casar e ter filhos, pois ainda continua sendo uma pessoa sonhadora.

“[Meu sonho] foi interrompido, pausado, [mas] olho como uma segunda chance de vida. [Quero] casar, ter filhos e retomar a música. [Esses] são planos que tenho para minha vida. Ainda sonho com esse futuro, continuo sonhador”, completou.