Com pai em estado grave, Marcio Garcia desabafa: “Fiz pouco caso da Covid”

Em seu Instagram, Marcio Garcia pediu orações para o pai, Carlos Alberto Machado, que está internado em estado grave com Covid-19.

“Venho mais uma vez aqui, fazer um pedido, agora em nome do meu pai, que está internado em Juiz de Fora, no hospital da Unimed, em estado grave com Covid-19, foi entubado. Não é fácil para um homem da idade dele [77 anos] passar por isso, muito menos para a família”, declarou Marcio.

“Confesso que, muitas vezes, fiz pouco caso da Covid, achava que não era tão grave, enfim. Sempre, claro, tomando meus cuidados. Mas nunca levei tão a sério a doença. Acho que muita gente passa por isso, até ter um caso tão sério, como o do meu pai”, disse.