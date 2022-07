Com apoio de Zezé, Wanessa Camargo já planeja filho com Dado Dolabella

Após 20 anos separados, ao que tudo indica, a cantora e o ator reataram o relacionamento e já estão pensando no futuro

Wanessa Camargo e Dado Dolabella continuam deixando todos surpresos. O relacionamento dos dois está tão sério que eles já planejam ter um filho juntos. Sim, a família Camargo e os fãs mal tinham se recuperado da notícia, ao saber que eles tinham reatado, depois de 20 anos separados, como agora estão cientes dessa outra novidade.

“Zezé tem dado total apoio à filha. É uma forma de retribuir a atitude dela em relação à sua história com Graciele (Lacerda). Wanessa foi a primeira dos filhos a aceitá-la como família”, diz uma fonte próxima aos Camargo.

Wanessa já tem dois filhos do seu casamento com o empresário Marcus Buaiz, cujo término foi anunciado no início de maio. Dado Dolabella, por sua vez, é pai de três, mas quer um quarto filho. Em 2020, quando o ator namorava a prima, Nina Dolabella, os dois chegaram a se consultar com alguns médicos para saber se existiria algum risco caso ela engravidasse.

O histórico de Dado Dolabella, que já foi acusado pela ex, Luana Piovani, de agressão, não assusta a família de Wanessa. “Ele nunca foi violento com ela quando namoraram”, afirma a mesma fonte. Entre os Camargo, um consenso existe: a cantora está novamente apaixonada.

Wanessa Camargo passou os últimos dias num resort de águas quentes na cidade Rio Quente, em Goiás, mesmo estado onde Dado vive hoje, na Chapada dos Veadeiros.