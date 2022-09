Claudia Raia repete história da mãe e engravida na menopausa

A gravidez da atriz gerou muita repercussão positiva e críticas nas redes sociais dizendo que era impossível ela ter engravidado aos 55 anos

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS)

Usando um blazer cheio de chupetas, Claudia Raia falou animada ao Fantástico (Globo) sobre a gravidez do terceiro filho aos 55 anos. Na reportagem exibida neste domingo (25), a atriz revelou que a gravidez pegou de surpresa ela, o marido, o ator e bailarino Jarbas Homem de Mello, 53, e até os médicos.

Claudia, que congelou de óvulos aos 48 anos e entrou na menopausa aos 50, contou que fez uma fertilização in vitro, mas o embrião não se formou. Ela afirmou que fez cinco semanas de tratamento com estrogênio e que foi muito pesado. “Eu disse para Deus que não iria desafiar o destino e tentar apenas uma vez.”

Após parar o tratamento, os exames feitos pela médica da atriz mostraram que ela estava ovulando mesmo na menopausa. Claudia conta que a médica brincou dizendo para ela tomar cuidado para não engravidar e as duas gargalharam juntas. Ela decidiu tocar a vida e viajar com os filhos.

Na volta da viagem, a atriz fez uma bateria de exames e descobriu que estava grávida. “A gente sempre pensa que um óvulo de 55 anos já não serve para muita coisa. Eu tinha desistido [de engravidar]”, disse Claudia, que repete a história da mãe, que engravidou dela na menopausa, mas aos 45 anos.

A gravidez da atriz gerou muita repercussão positiva e críticas nas redes sociais dizendo que era impossível ela ter engravidado aos 55 anos. Claudia amenizou as críticas dizendo que a avalanche de amor foi imensamente maior. “Eu só respondo, por favor, tenha mais empatia. Mulher falando de mulher não fica bem. Deixem as pessoas terem o filho na hora que elas quiserem.”

Para Claudia, as mulheres que a criticam estão incomodadas porque ela as tirou da zona de conforto. A atriz falou que fez um caminho de vida saudável e está colhendo o bônus disso engravidando aos 55 anos. “A gente tem que viver, usar tudo que tem, todas as ferramentas. Tem que fazer planos sim, porque fazer planos é estar vivo, é estar jovem, é estar curioso.”

A atriz disse ainda que toda a família está feliz com a gravidez porque todos amam bebês. Para quem está criticando, Claudia mandou um recado: “Aos que não estão gostando, que pena. Porque vocês podiam estar curtindo isso comigo”, disse após mostrar orgulhosa a a barriga de quase quatro meses para a repórter. “Olha isso, muito gostoso”, passando a mão na barriga.