Claudia Raia conta que quando começou a namorar com Alexandre Frota ainda estava apaixonada por Jô Soares

Claudia Raia contou que “ainda estava apaixonada” pelo apresentador Jô Soares quando começou a namorar Alexandre Frota, na década de 80 — os dois foram casados de 1986 a 1989.

Em um trecho de Sempre Raia: Um Novo Dia, seu livro de memórias, a atriz revelou que o romance com Frota começou após ela “levar um fora” do apresentador.

“Alexandre era um jovem muito bonito, divertido e sedutor, mas infelizmente eu não entendia nada do que ele dizia, porque ele tinha um falar muito carioca, quase um dialeto local que dificultava um pouco a interlocução com uma garota paulista de Campinas. Toda vez que Alexandre falava, eu pensava: ‘Alguém traduz o que esse menino tá falando, por favor? Não consigo entender nada’. Mesmo assim começamos a sair, ainda sem namorar. Minha irmã Olenka ficou amiga de Alexandre e tem boa parcela de responsabilidade na nossa aproximação”, conta a atriz, em um trecho do livro.

“Foi ela quem deu a ele os ‘dez mandamentos’ para me conquistar. Ou seja, Eva, Adão, maçã, dez mandamentos, tinha que terminar em um encontro bíblico. Eu ainda estava apaixonada pelo Jô, mesmo tendo levado um fora, e não queria me envolver com ninguém. Só me esqueci de que, especialmente aos 19, a gente não controla o corpo nem a mente, o coração, e muito menos a libido”, continua Claudia Raia.