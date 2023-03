Chris Rock diz ter assistido a ‘Emancipation’ só para ver Will Smith chicoteado

No longa da Apple+, Smith interpreta um escravizado que foge de uma fazenda em Louisiana, nos Estados Unidos, na década de 1960

São Paulo – SP

Quase um ano depois de ter recebido um tapa de Will Smith na cerimônia do Oscar, Chris Rock afirmou, num show de comédia, ter assistido ao filme “Emancipation” só para ver Smith sendo chicoteado, diz uma reportagem do New York Post.

No longa da Apple+, Smith interpreta um escravizado que foge de uma fazenda em Louisiana, nos Estados Unidos, na década de 1960. No Oscar do ano passado, Rock havia feito uma brincadeira de mau gosto com a mulher de Smith, Jada Pinkett Smith, que sofre de alopecia, doença autoimune que provoca queda de cabelo.

Segundo reportagem do The Wall Street Journal, Rock já havia feito piada similar em um dos shows preparatórios para a cerimônia do Oscar. Na última quarta-feira (1), Smith participou da premiação da Associação de Críticos de Cinema Afro-Americanos.

Ao aceitar o prêmio Beacon, com o diretor Antoine Fuqua, Smith não mencionou o incidente que dominou o noticiário em 2022, mas disse que “Emancipation” foi o filme mais difícil de sua carreira.

“O Beacon Award destina-se a destacar filmes que abordam assuntos desafiadores com perspicácia, esclarecimento, além de envolver o público. Era nossa esperança que ‘Emancipation’ fosse capaz de trazer à vida a história triunfante de Peter, sua fé inabalável e seu profundo amor por sua família”, afirmou o ator.