Chris Noth é visto pela primeira vez com esposa após escândalo

O ator Chris Noth, 67, e sua esposa, a atriz Tara Wilson, 39, foram vistos juntos pela primeira vez desde que algumas mulheres acusaram o ex-ator de “Sex And the City” de abuso sexual.

Segundo o site Page Six, o casal foi fotografado na terça-feira (25) no sul da Califórnia durante um encontro com seus dois filhos, Orion, 14, e Keats, de um ano, que moram com a atriz.



Noth estava vestido com um suéter cinza e calça cáqui e ainda usava sua aliança de casamento nas fotos publicadas pelo Daily Mail. Mas Tara não estava usando o dela.



Em dezembro do ano passado, uma fonte disse ao Page Six que a atriz estava “chateada” com as alegações feitas contra o marido, que o relacionamento deles estava “por um fio” e que a prioridade dela são os filhos.



Enquanto Tara passou a maior parte de seu tempo na Califórnia com os filhos do casal, Noth foi visto solitário e triste em Nova York –mesmo no dia de Natal .Amigos da estrela de “And Just Like That…” disseram ao Page Six que ele sente que sua “vida acabou” e que a bebida desempenhou um grande papel em seus problemas.



O ator americano vem enfrentando acusações de violência sexual contra duas mulheres. As atrizes Sarah Jessica Parker, Kristin Davis e Cynthia Nixon, com quem ele voltou a contracenar na continuação da série, “And Just Like That”, recém-lançada pela HBO Max, disseram em comunicado conjunto apoiar as vítimas. Noth nega as acusações.



As acusações contra o ator foram feitas por duas mulheres que usaram pseudônimos para dar entrevista à revista especializada “The Hollywood Reporter”. Segundo uma delas, Noth a estuprou em 2004, quando ela tinha 22 anos. A outra afirma que foi violentada por ele em 2015, aos 25 anos.



“Essas histórias podem ter sido de 30 anos ou 30 dias atrás –não sempre significa não– essa é uma linha que eu não cruzei”, afirmou o ator em resposta à revista. “Os encontros foram consensuais. É difícil não questionar o momento em que essas histórias foram lançadas. Não sei ao certo por que eles estão surgindo agora, mas eu sei disso: eu não ataquei essas mulheres”, se defendeu ele.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Após as acusações, o ator não terá seu tradicional personagem Mr. Big mostrado nas cenas finais da série “And Just Like That”. Segundo o site TV Line, a sequência final programada para ele aparecer foi descartada.



Segundo a publicação, estava programada uma série de imagens nos momentos finais da série da HBO Max derivada de “Sex And the City” nas quais Mr. Big apareceria do além para ajudar Carrie (Sarah Jessica Parker) a lidar com o luto.



O último episódio está previsto para ir ao ar em 3 de fevereiro. Na cena em questão, Carrie se aventura na Pont des Arts de Paris para espalhar as cinzas de Big no Rio Sena. Então, o personagem, que havia morrido no primeiro episódio, apareceria. Porém, o desfecho será outro.



Chris Noth também foi demitido da série “The Equalizer”, da qual integrava o elenco principal. O comunicado foi feito pela Universal Television e pela emissora americana CBS, onde a produção era exibida.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE



Embora as consequências de sua carreira tenham sido difíceis para o ator, também afetaram Tara. Ela foi vista chorando em seu carro no início deste mês em Los Angeles sem sua aliança de casamento.



Noth e Wilson estão casados desde abril de 2012. Nenhum dos dois pediu o divórcio.