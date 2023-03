Chris Martin, do Coldplay, aparece em ensaio de bateria do curso de Direito da USP

Segundo relatos, ele passava pela região quando ouviu aquele som e resolveu parar para ver o que acontecia

São Paulo – SP

O cantor Chris Martin, líder da banda Coldplay, apareceu de surpresa no ensaio da bateria do curso de Direito da USP e fez a alegria dos integrantes. O momento foi filmado e jogado nas redes.

O ensaio acontecia perto do Parque do Ibirapuera. Segundo relatos, ele passava pela região quando ouviu aquele som e resolveu parar para ver o que acontecia. Após dançar e parabenizar os estudantes, tirou fotos com todos eles.

No último fim de semana, a banda deu início à maratona de 11 shows que fará no Brasil. A turnê “Music of the Spheres”, que celebra o último disco da banda, resgata também seus maiores hits e músicas favoritas dos fãs.

Em show no Morumbi, Martin se mostrou um showman de primeira. Sentou no chão do palco para cantar “Paradise”, um dos maiores sucessos da banda, mas logo fez a multidão pular. No fim da canção, pediu silêncio da plateia, fazendo gesto com o dedo na boca, controlando o volume da voz de dezenas de milhares de pessoas -queria fazer uma espécie de coro progressivo para terminar a canção magistralmente.

“A gente está muito feliz de estar aqui com vocês, obrigado pelo esforço, mesmo com a chuva, o trânsito e todos os outros problemas. Gratidão, vamos cantar juntos”, disse ele, em português mesmo, enquanto cantava “The Scientist” no piano.

A banda enfileirou hits. Apresentaram “Viva La Vida”, “Hymn for the Weekend”, uma parceria com Beyoncé, e depois “Let Somebody Go”. Nessa faixa, Martin convidou uma fã para cantar com ele no palco. Foi um momento emotivo, com a plateia quieta e hipnotizada pela dupla.