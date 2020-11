“Chorei mais alto que a voz do médico”, diz Tiago Leifert, que filmou e fotografou parto da filha

PUBLICIDADE

São Paulo, SP

Tiago Leifert, 40, deu mais detalhes sobre o parto de Lua, sua primeira filha, fruto do casamento com a jornalista Daiana Garbin, 38. A menina nasceu no dia 28 de outubro e o apresentador foi o responsável por fotografar e filmar o parto.

“Chorei mais alto que a voz do médico”, contou durante participação no Altas Horas (Globo). “Eu olhava para ela e chorava. É muito especial.”

Ele disse que ainda não conseguiu rever as imagens que fez durante aquele momento único.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

No ar com o The Voice Brasil, Leifert falou também da versatilidade que adquiriu durante os anos que passou no jornalismo esportivo. “Quando estava no Globo Esporte, já tive que fazer despedida do Papa no meio do programa, o Tadeu [Schmidt] deve sentir muito isso no Fantástico”, disse referindo-se ao outro convidado do programa.

“O Fantástico é tudo ao mesmo tempo”, concordou Schmidt. “É informação, hard news, mas é também é investigação, entretenimento, humor, reality… tem de tudo no Fantástico.”

“Nunca tive tanto orgulho de ser jornalista quanto agora”, avaliou. “Nesse momento em que as pessoas estão sendo bombardeadas com desinformação e fake news, o papel do jornalista profissional é fundamental para a sociedade.”

Já o cantor Latino, que também estava no programa, contou como está enfrentando este ano tão diferente. “Eu vivo da aglomeração e a gente está há oito meses sem fazer shows”, reclamou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Passei a ter ansiedade, medo de tudo, uma coisa que nunca tive”, afirmou. “Todos os meus shows, mais de 50 datas, foram transferidas para o ano que vem e eu passei o ano inteiro desempregado.”

O programa conta ainda com a presença de Mariana Ximenes e com uma homenagem a Francisco Camargo, pai de Zezé Di Camargo e Luciano. Serão exibidos trechos de uma visita dele ao programa, no programa especial de Dia dos Pais de 2013.

As informações são da Folhapress