Chitãozinho e família mostram o lado aventureiro em viagem à Costa Rica

Após dois anos sem realizar nenhuma viagem devido ao confinamento da pandemia, o cantor Chitãozinho (67), está feliz da vida por enfim poder sair de casa e respirar outros ares!

Na companhia da esposa Márcia Lima, com quem está casado há quase 22 anos e também do filho, Enrico Lima, o trio aproveitou a ocasião e tiraram 18 dias para espairecer em Costa Rica, Conhecida como uma terra de vulcões, florestas úmidas e nubladas, cachoeiras enormes e rios poderosos. onde dividiram a viagem em três regiões, sendo elas: Guanacaste, região de praias, La Fortuna, região de águas naturalmente quentes, águas termais e minerais, devido à proximidade do vulcão Arenal, e por fim Manuel Antônio, região de praias e reserva ecológica..

“Um dos lugares que nos chamou muito a atenção foi a visita aos vulcões, onde as pessoas chegam muito próximo e conseguem inclusive ver a cratera, a lama fervente, o vapor saindo, e o vulcão literalmente em atividade, com um força bruta da natureza que nos fascina e nos deixou muito encantados”, declarou Chitão.

“Estávamos doidos para poder respirar novos ares! Todos os anos a gente realiza uma viagem em família e também uma viagem apenas do casal. Mas devido aos problemas de pandemia ocasionado no mundo inteiro, nós ficamos sem realizar nos dois últimos anos e não víamos a hora de poder voltarmos às nossas merecidas férias em família”, afirmou Márcia.

Em breve a dupla começará a nova turnê Chitãozinho e Xororó 50 anos de carreira, além de uma série produzida pela Globo, que a princípio levará o nome de ‘As Aventuras de José e Durval’, em referência aos nomes verdadeiros dos cantores, contando a história de vida dos irmãos.