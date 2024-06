Céline Dion fala sobre cantar com doença rara

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS)

Céline Dion, 56, relatou como tem sido cantar com a Síndrome da Pessoa Rígida (SPR), uma doença rara.

A artista detalhou se tratar de uma sensação como se alguém estivesse tentando estrangulá-la.

A cantora descreveu os efeitos físicos da sua doença rara. Ao programa norte-americano Today Show, da NBC, ela contou que tentar cantar com um problema neurológico “é como se alguém estivesse estrangulando você”.

É como se alguém estivesse empurrando sua laringe/faringe. Céline Dion, enquanto colocou as mãos ao redor da garganta.

A artista afirmou que os sintomas começaram como espasmos nas cordas vocais. Agora, a condição se espalhou para outras partes do corpo, afetando abdômen, costelas, coluna, mãos e pés.

Ela confessou que as costelas até quebraram como resultado de um espasmo. “Às vezes, quando é muito grave, pode quebrar algumas costelas também”, explicou ela.

A cantora contou que foi diagnosticada com síndrome em dezembro de 2022. À época, ela contou que adiaria as datas da turnê. Cinco meses depois, em maio de 2023, ela cancelou todas as datas restantes da turnê.

Neste ano, no Grammy, ela fez uma aparição surpresa. Céline subiu ao palco no final da premiação e apresentou a categoria “Álbum do Ano”, a mais aguardada da noite.

Céline está reclusa desde que foi diagnosticada com a síndrome da pessoa rígida. Ela recebeu o diagnóstico no final de 2022 e, segundo sua irmã, chegou a perder o controle dos músculos. Ela ficou quase 600 dias sem ser fotografada em público, e um jornal noticiou que ela provavelmente nunca mais cantaria em público.