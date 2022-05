Celebridades vivem boom de gravidez; veja famosas que anunciaram esperar bebê

Em janeiro, a cantora e empresária Rihanna, 33, revelou que está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33

A influenciadora digital Gabriela Pugliesi, 36, anunciou a gravidez do primeiro filho, do relacionamento com o rapper Túlio Dek, nesta segunda-feira (9) no Instagram. Mas ela não é a única grávida, outras famosas revelaram também que serão mamães em 2022, algumas são um pouco mais experientes e outras de primeira viagem.

Mãe de dois adolescentes, a cantora Britney Spears, 40, revelou em abril por meio de suas redes sociais que está grávida do noivo, Sam Asghari. De acordo com ela, após uma viagem, percebeu que sua barriga estava maior e resolveu fazer um teste de gravidez que deu positivo.

“Eu perdi muito peso na minha viagem para Maui apenas para ganhar tudo novamente. Eu pensei: ‘O que aconteceu com minha barriga?’. Meu marido brincou: ‘Você está grávida de comida, boba’. Eu comprei um teste de gravidez e, bom, estou grávida!”,

A influenciadora Virgínia Fonseca, 22, anunciou a gravidez do segundo filho nove meses depois do nascimento da primogênita Maria Alice. “Maria Alice foi promovida à irmã mais velha!! Estamos esperando mais um neném para alegrar nossos dias, que venha com muita saúde e que Deus abençoe sempre”, escreveu ela e o marido o cantor Zé Felipe, 23, nas redes sociais.

Em fevereiro, a atriz Viviane Araujo, 46, também usou as redes sociais para revelar a gravidez do primeiro filho. “Estou grávida! Estou grávida, gente!”, contou ela na época entre risos e lágrimas enquanto abraçava o marido, Guilherme Militão. “[É a] segunda vez que a gente está tentando. Deu certo! Não sei nem o que falar agora, só estou muito feliz. Muito, muito, muito.”

A atriz Fernanda Vasconcellos, 37, anunciou em fevereiro em seu perfil no Instagram a gravidez do primeiro filho com o ator Cássio Reis, 44. “Acredito que grandes alegrias acontecem no meio do caminho, e não tinha ideia de como é romântico para o casal quando não se tem dúvidas quando a gente leu: GRÁVIDA escrito no visor”, disse.

Em janeiro, a cantora e empresária Rihanna, 33, revelou que está grávida de seu primeiro filho com o rapper A$AP Rocky, 33. O casal fez uma sessão de fotos com o fotógrafo Miles Diggs, que utiliza o nome Digzzy, que compartilhou o resultado de uma das fotos em seu perfil oficial do Instagram. “Ela está!”, escreveu na legenda da publicação.