Casamento de Justin Timberlake com Jessica Biel estaria por um fio, diz revista

O casamento entre o cantor Justin Timberlake, 41, e a atriz Jessica Biel, 39, estaria a ponto de terminar. As informações são da revista OK. Segundo uma fonte, a relação teria atingido um “ponto de ruptura” por causa de ciúme e por decisões que foram tomadas entre ambos.

Biel não tem gostado da reaproximação entre o marido e sua ex, a cantora Britney Spears, 40, que recentemente se viu livre da tutela do pai após 13 anos. “Justin tem acompanhado a situação [de Britney Spears] com muito cuidado e entrou em contato com ela várias vezes nos últimos tempos. Eles falam sobre os velhos tempos”, disse a fonte.



“Justin tem boas intenções, mas o seu comportamento é inadequado. Se fosse a Jessica que tivesse em contato com um dos seus ex-namorados, Justin gostaria de ser avisado disso”, emendou ela.



Uma briga pouco antes do Natal de 2021 também teria ajudado a estremecer a relação. Tudo foi motivado pela decisão de Jessica de encerrar sua carreira em Hollywood e ficar de vez em Montana com ele e os filhos. Justin tentou demover essa ideia da cabeça dela, mas as coisas só teriam piorado.



“Jessica deu a ele um ultimato: ‘acalme-se de uma vez por todas com ela e as crianças ou arrisque perdê-la para sempre’. Ficou tão tenso que quase arruinou as férias”, disse a fonte.



A revista também aponta que a chegada do segundo filho, Phineas, 2, já seria fruto de uma tentativa de salvar o casamento abalado. Eles estão juntos desde 2012. “A realidade se instalou, e Justin e Jessica são quem são. Não mudou muito em termos de dinâmica e eles estão tentando reformular suas vidas para a relação funcionar”, encerrou.