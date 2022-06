Cartolouco é eliminado do Power Couple, se exalta e chuta cenário

Durante a participação na Cabine de Descompressão, apresentado por Lidi Lisboa e Lucas Selfie, ele se revoltou ao falar de Baronesa e Rogério

Cartolouco e Gabi foram eliminados nesta quinta-feira (2) da 6ª edição do reality Power Couple Brasil (Record), e após a edição ao vivo, o ex-contratado da Globo ficou com raiva, fez acusações a Record e chegou até a chutar um objeto do cenário do programa.

Os dois estavam no Cabine de Descompressão, apresentado por Lidi Lisboa e Lucas Selfie. Toda a situação foi transmitida pelo PlayPlus. Tudo começou após Selfie falar sobre um suposto áudio onde Rogério Silva, ex-Power Couple e pai de MC Gui, acusou Cartolouco de falar sobre seu filho falecido.

Porém, o apresentador disse que o áudio nunca foi transmitido pela emissora. “É papel de vocês, deveriam ter rebatido porque se não existe imagem”, disse Cartolouco. “É o seu papel explicar, se falou ou não falou”, rebateu Selfie. “Mas depois que eu saí? Com nós lá dentro? Como nós vamos falar e como vamos saber disso? O papel da Record é rebater o que aconteceu. Está errado!”, respondeu o ex-participante.

“Como que vocês que trabalham aqui se eximem? ‘Ah, não tem a gravação’ e se torna uma verdade. Prejudica quem estava lá e só espera para falar quando alguém sai. Um bagulho absurdo, eu tinha que ser processado de falasse isso”, continuou ele.

“O recado é o seguinte, a gente nunca falou sobre o filho do Rogério e nunca falaria. Tudo que foi falado aqui dentro foi sobre jogo, as atitudes dele aqui. Nunca existiu!”, seguiu Cartolouco, que se exaltou falando e chegou a chutar uma luminária.

“Eu jamais falaria de uma pessoa, do filho dele que morreu. Eu fiquei sabendo da história, eu era amigo do Gui. Eu jamais falaria isso!”, completou. Por fim, Selfie explicou que, quando Rogério e Baronesa comentaram sobre a fala de Cartolouco, eles foram informados que a emissora não captou o áudio.