Carlinhos Maia mostra sua casa de R$ 10 milhões para as redes

Influenciador não vai morar no imóvel de seis quartos, que ainda passará por reformas de ampliação

Nas redes sociais, o influenciador Carlinhos Maia resolveu ostentar sua nova mansão, que fica em Alphaville, zona oeste de São Paulo. Avaliada em R$ 10 milhões, a casa tem seis quartos e oito banheiros, com área externa de 700 metros quadrados. O imóvel ainda deve passar por uma reforma.

O detalhe é que Maia não vai morar no local. Ele comprou o imóvel na expectativa da chegada dos filhos. Há duas semanas, porém, o humorista anunciou o término do relacionamento com Lucas Guimarães, depois de 13 anos. Será, segundo ele, mais um lugar só seu na capital paulista.

Maia, além disso, tem planos para aumentar o imóvel, instalando um elevador e uma academia. Numa postagem no Instagram, ele desejou força aos seus seguidores. “Acredita, colega”, escreveu, postando também símbolos de estrelinha, coração e mãos rezando.