Carla Diaz faz festa surpresa para o namorado

Felipe é ativista do direito dos animais, então daí veio a escolha do tema. “Parabéns, amor, que seu bom coração permaneça intacto

Carla Diaz resolveu fazer uma surpresa para comemorar o aniversário do seu namorado, o vereador Felipe Becari. A festa teve como tema cachorros, com animais e ossos na decoração. A atriz compartilhou o momento em suas redes sociais. “Se tem uma coisa que amo fazer, é festa surpresa. E dessa vez a festinha surpresa se tornou a festa. Bom, o aniversariante amou”, escreveu ela.

Felipe é ativista do direito dos animais, então daí veio a escolha do tema. “Parabéns, amor, que seu bom coração permaneça intacto, que seja um novo ano de muito sucesso e saúde. Amo você”, concluiu Carla Diaz. A atriz e o vereador assumiram o namoro para o público em 31 de dezembro do ano passado.

Na publicação no Instagram, Felipe também se declarou: “meu grande amor! Obrigado por isso, foi inesquecível ver você e meus grandes amigos juntos! Minha vida é tão perfeita depois que te conheci! Meu presente e futuro!! Obrigado por tudo, que venham mais comemorações!”, escreveu.

Estadão Conteúdo