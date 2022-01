Carla Diaz aparece rindo com namorado após repercussão por lubrificante

A atriz Carla Diaz, 31, publicou um vídeo em seus Stories rindo muito ao lado de seu namorado, o vereador Felipe Becari, 34, ao descobrir a “tour do lubrificante”, como ela escreveu.

O casal está viajando por Gramado, no Rio Grande do Sul e chamou a atenção dos internautas após mostrar o quarto do hotel.



Em vídeos publicados também nos Stories, a ex-BBB estava mostrando os detalhes do quarto onde os dois estão ficando e acabou deixando aparecer um lubrificante que estava em cima da mesa de cabeceira da cama. Os fãs e seguidores perceberam e logo começaram a comentar nas redes sociais.



A atriz escolheu o último dia do ano para confirmar seu relacionamento com o vereador. A ex-BBB já havia sido vista anteriormente com o político, que é conhecido no Instagram por seu ativismo em defesa dos animais.



Carla publicou fotos com o companheiro em uma plantação. Em uma, os dois estão sentados na grama, com o vereador beijando o rosto da atriz; na seguinte, ela está sendo carregada nas costas do namorado.



As imagens fizeram sucesso no Instagram e foram aprovadas por muitos amigos da ex-sister. Gil do Vigor, colega de confinamento, brincou: “Amiga, tu vigorou!!!”. Gabi Martins, participante do reality show da Globo em 2020, parabenizou: “Sejam felizes, vocês são muito lindos”.



Becari comentou a foto da amada com uma frase: “E eles aprenderam a se presentear com momentos de paz”. O comentário recebeu mais de 8 mil curtidas, além de respostas favoráveis de fãs e apoiadores. Até a apresentadora Adriane Galisteu comentou a postagem, com um simples “Feliz 2022”.

Reprodução