Cariúcha deixará UTI após cirurgia de emergência no útero

LUIZA MISSI E WESLLEY NETO

SÃO PAULO, SP (UOL/FOLHAPRESS)

Cariúcha, 33, deixará a UTI do Hospital São Luiz, em São Paulo, ainda na tarde hoje. A cantora passou por uma operação na última sexta-feira (21) para a retirada de miomas do útero.

Saída de Cariúcha da UTI está prevista para as 16h. “Se continuar com essa evolução, pode ter alta do hospital amanhã”, informou a equipe da artista em contato com o UOL.

Equipe médica ficou espantada com a quantidade de miomas encontrados no corpo da famosa -17, no total. “Eram muitos miomas. Não imaginamos que seriam tantos, e muito grandes – o maior mioma dela era maior que o seu próprio útero. Foi uma cirurgia bem trabalhosa, mas graças a Deus deu certo”, disse Sílvia Rayk, médica responsável pela operação, na sexta-feira (21).

Outra vitória foi ter conseguido remover os tumores sem sacrificar, para isso, o útero de Cariúcha, poupando assim seu sonho de ser mãe. Outros especialistas indicaram ser necessária a retirada do útero, segundo o relato da médica.

Sílvia explicou que Cariúcha ficará ao menos uma semana afastada do trabalho. “Por ela, já estaria de volta amanhã, mas vamos mantê-la [de repouso] O ideal seriam pelo menos 15 dias, mas vamos tentar mantê-la uns sete ou dez dias.”