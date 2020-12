Cantor Zé Felipe, filho de Leonardo, testa positivo para Covid pela segunda vez

PUBLICIDADE

O cantor Zé Felipe usou as redes sociais para avisar que pegou Covid-19 pela segunda vez. Ele já havia testado positivo para a doença em meados de setembro. Das duas vezes, no entanto, ele não teve sintomas.

“Estão me perguntando porque eu não estou em casa. É que fizemos o teste de sangue e deu positivo pela segunda vez. Amanhã vou para São Paulo tirar uma chapa do pulmão e fazer o PCR. A Virgina testou negativo, então está tudo certo”, afirmou ele.

Virginia, mulher de Zé Felipe, está grávida. Para protegê-la, o cantor foi para a casa da mãe, em Goiânia. A casa está vazia.

O cantor afirmou que tem feito o teste semanalmente. “Todo mundo fala que não pega duas vezes. Isso é mentira, viu gente, porque eu conheço umas três pessoas que já pegaram de novo”.

No início do mês, o pai de Zé Felipe também anunciou que estava com Covid. Leonardo informou que a mulher dele, Poliana, e a sogra também estavam doentes.

“Estou bem, mesmo tendo acabado de passar por uma dengue”, afirma o cantor em um comunicado. O artista pede orações aos seus fãs para que toda a família possa enfrentar esse momento.

CELEBRIDADES EM TRATAMENTO

No último mês, diversos artistas receberam o diagnóstico para a Covid. A atriz Nicette Bruno, 87, está internada em estado grave na Casa de Saúde São José, no Rio de Janeiro, desde o fim de novembro.

O ator Marco Ricca, 58, está na mesma unidade que Nicette. Ele tem apresentado evolução clínica, mas permanece no CTI (Centro de Terapia Intensiva) para um melhor monitoramento respiratório.

“O paciente segue apresentando evolução clínica, mas permanece no CTI para um melhor monitoramento respiratório. Ainda não há previsão de alta”, diz comunicado do hospital. Há mais de 15 dias enfrentando a Covid-19, Ricca foi internado há quase uma semana, quando já foi sedado e intubado.

Marieta Severo, 74, chegou a ser internada, mas já teve alta. As atrizes Andréia Horta, 37, e Giovanna Antonelli, 44, também contraíram a doença, mas estavam com sintomas leves e não precisaram de internação.

