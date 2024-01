Cantor sertanejo Ton Ferreira desaparece; mulher faz apelo nas redes sociais

Adriele Stephanie, mulher do artista, fez apelos nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar o marido

SÃO PAULO, SP (FOLHAPRESS) –

O cantor sertanejo Ton Ferreira, 34, está desaparecido. Adriele Stephanie, mulher do artista, fez apelos nas redes sociais e pediu ajuda para encontrar o marido. Segundo ela, Ton não dá sinal desde a madrugada da última sexta-feira (5).

“Gente, nada do Ton ainda. Assim que ele for encontrado eu irei avisar, mas por enquanto não tenho nenhuma notícia. Estou com minhas crianças e bebê pequeno, não tenho condições físicas nem financeiras de ficar rodando a cidade atrás. Se alguém souber alguma coisa pode me ligar a hora que for”, postou ela nas redes sociais. Na manhã desta quinta (11), ela ainda afirmava que não tinha notícias.

A última vez que ele foi visto foi na sexta (5) após um show em São José dos Campos, no interior de São Paulo. Procurada, a Polícia Civil ainda não havia respondido as solicitações.

A última postagem do cantor foi uma homenagem à mulher pelos 10 anos juntos. Adepto das artes marciais, Ton costuma divulgar momentos no esporte e com a família. Atualmente, conta com quase 40 mil seguidores.

Ferreira tem 18 anos de carreira e deu início à vida artística aos 15 anos, com ajuda de um irmão. Já passou por bandas de baile, duplas até enveredar para o sertanejo.

“Viajei muito e trabalhei muito até aqui. Tropecei, sim, mas me levantei mais forte. A música faz parte da minha vida e hoje tenho certeza que Deus me deu esse dom para levar alegria a vocês. Obrigado minha família e esse público maravilhoso por nunca desistir de mim”, escreveu Ton em uma de suas publicações no Instagram.