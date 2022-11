Cantor e compositor Bebeto Alves, pai de Mel Lisboa, morre aos 68 anos

De acordo com a Rádio Gaúcha, o artista havia sido diagnosticado com um câncer de pulmão, que foi agravado por uma embolia

São Paulo – SP

O músico, cantor e compositor gaúcho Bebeto Alves morreu, aos 68 anos, na madrugada desta segunda-feira (7). A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do Hospital Dom Vicente Scherer, em Porto Alegre (RS), onde ele estava internado.

De acordo com a Rádio Gaúcha, o artista havia sido diagnosticado com um câncer de pulmão, que foi agravado por uma embolia. Ele já enfrentava a doença havia alguns meses e lidava com idas frequentes ao hospital.

Bebeto Alves era natural do município de Uruguaiana. Nascido em 4 de novembro de 1954, ele lançou seu primeiro disco solo em 1981. Um de seus maiores sucessos, “Quando eu chegar”, veio cerca de três anos depois. Um dos pilares da música gaúcha moderna, ele teve canções gravadas por artistas como Belchior, Ana Carolina e Kleiton e Kledir.

Depois de quase três anos sem se apresentar ao vivo, ele voltou aos palcos em julho deste ano. Nesse período longe do público, lançou três álbuns: Salvo 79/80, Pela Última Vez e Contraluz.

Bebeto deixa a esposa, Simone Schlindwein; três filhas, a atriz Mel Lisboa, Kim Bins e Luna Lisboa Alves; e quatro netos.