‘Cansada de ser boa’, desabafa Gabi Martins após críticas por vídeo sambando

A cantora sertaneja Gabi Martins, 25, desabafou em seu Twitter após ser alvo de críticas por um vídeo dançando no ensaio de Carvanal da Vila Isabel, na Marquês da Sapucaí, no Rio de Janeiro (RJ). O registro viralizou e internautas anônimos e famosos reprovaram o samba da ex-BBB.

“Caramba, é cada decepção”, começou a artista na manhã desta quarta-feira (23). “Cansada de tomar nas costas. Meu Deus. Eu sei que eu sou forte, mas às vezes é f. viu! Sempre vem de quem a gente menos espera. Eu estou cansada de ser boa. Mas é isso não espero mais nada de ninguém!”, completou a cantora, musa da agremiação.

A ex-Fazenda Solange Gomes, 47, foi uma das pessoas que criticou a dança de Gabi. “A Gabi Martins era para sambar na frente do tripé. O tripé é como se fosse um carro alegórico. Ela estava do lado ou atrás do tripé dela. Alguém avisa pelo amor de Deus”, começou.

"Faz um cursinho antes de pisar na Sapucaí, assiste alguns ensaios. Carnaval é coisa séria", completou ela em seus Stories. Martins então respondeu à modelo. "Quando me propus estrear em uma escola de samba no Carnaval, eu sabia que seria um ciclo de muitos aprendizados, ensaios, doação", começou.

“É o que tenho feito. A cada ensaio na quadra, a cada agenda oficial da escola é um novo aprendizado. É que bom que estou tendo oportunidade de aprender com os melhores”, finalizou a artista. Além disso, anônimos também comentaram sobre a performance da cantora no ensaio da escola de samba.

“Depois de ver o vídeo da Gabi Martins sambando eu acho melhor avisar a Alcione que tão deixando o samba morrer”, escreveu uma. “Gente que vergonha alheia esse vídeo da Gabi Martins rebolando no negócio de samba. Cara, se não sabe não vai! Eu não iria nunca só depois de aprender e é isso”, completou outra.