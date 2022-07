Candidata ao Miss Bumbum ganha R$ 50 mil com testes de fidelidade

Carolina Lekker é contratada por namoradas que querem saber se seus companheiros são fiéis, se eles não cairem, o dinheiro é devolvido

Carolina Lekker, candidata ao Miss Bumbum 2022, revelou que é contratada por esposas e namoradas para “testar” a fidelidade de seus companheiros. Em entrevista com a revista francesa ‘Malvie’, ela contou que já conseguiu faturar US$ 10 mil, o equivalente a cerca de R$ 50 mil. Atualmente ela mora na Espanha.

Carolina cobra, em média, R$ 10 mil para realizar o teste, pelo qual ela paquera a pessoa comprometida e vê como ela reage. Segundo a modelo, se o homem não cair na conversa, o dinheiro é devolvido à mulher que a contratou.

Apesar do reembolso ocasional, a jovem tem um bom lucro, mostrando que as suspeitas, geralmente, estão certas.

“Eu começo o teste com uma conversa casual no Instagram. O papo, então, flui conforme as respostas e, assim, inicio uma troca de mensagens mais quentes. Se o alvo me chamar para sair, ou aceitar o meu convite para um encontro, não passa no teste”, afirma.

Lekker também disse que o dinheiro que consegue com a prática já tem um destino: fazer alguns procedimentos estéticos.