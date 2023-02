Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno diz ter sido vítima de racismo em aeroporto

Ex-sister conta que sentiu maldade nos questionamentos sobre a viagem de retorno dos Estados Unidos

Campeã do BBB 18, Gleici Damasceno usou suas redes sociais para denunciar uma situação de racismo que viveu no Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, nesta sexta-feira (24). A atriz contou que estava no departamento de desembarque de um voo vindo dos Estados Unidos quando foi abordada por uma funcionária. A ex-sister revelou ter ficado incomodada com algumas perguntas que considerou preconceituosas.

“Nunca reclamo dos protocolos de parar na Receita Federal e de abrir as malas porque sei que são necessários para a segurança dos passageiros, mas me senti invadida e vulnerável quando insinuaram que viajar mais de uma vez por ano para os Estados Unidos é muito caro. Tive uma abordagem típica de ‘como eu consigo viajar muito?'”, começou contando o drama Gleici.

Ela prosseguiu com seu relato. “Demorei a entender realmente o que ela estava insinuando com aqueles comentários e falei que achava eram racistas e aí ela me respondeu: ‘Eu acho que o racismo está em você’. Fiquei extremamente nervosa porque tenho certeza que essas abordagens não são feitas sempre para todas as pessoas e sim com frequência apenas para um grupo”, desabafou.

A influenciadora ainda contou que a funcionária do aeroporto chegou a autuá-la e pediu para que ela ficasse calada e sentasse. “Ela começou a falar alto e disse que era autoridade. Fiquei nervosa. Ela começou a fuçar as minhas coisas, fazia ameaças … foi horrível. Me senti muito mal. Eu sei que se fosse uma pessoa branca, esse tipo de comentário não teria sido feito. E eles não falam assim com todo mundo. Sabemos distinguir quando a pessoa fala com maldade ou com deboche. Foi o que ela fez o tempo todo comigo”, relatou Gleici.