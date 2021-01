Camila Queiroz confirma fim de contrato fixo com a Globo e nega ter ‘traído’ emissora

PUBLICIDADE

SÃO PAULO, SP

Camila Queiroz, 27, entrou para a longa lista de artistas que deixaram a Globo nos últimos tempos, trocando contratos fixos por acordos temporários, de acordo com cada obra a que for convidada a participar. A atriz, no entanto, negou qualquer tipo de “traição” à emissora.

“Desde dezembro de 2020, a TV Globo foi informada da decisão da atriz e a mesma em momento nenhum prestou serviços para outra empresa, sem o conhecimento da casa. É de comum acordo e alinhados juridicamente que seguimos normalmente nosso trabalho com a emissora”, afirmou ela em comunicado.

A declaração da atriz acontece após boatos apontarem que seu contrato com a Globo havia sido rescindido por ela ter iniciado em sigilo um projeto com a plataforma de streaming Netflix. Segundo o site Notícias da TV, ela estaria gravando com o marido, o ator Klebber Toledo, 34, a versão brasileira de Casamento Às Cegas.

Camila Queiroz, no entanto, negou essa afirmação, mas confirmou que “decidiu unilateralmente passar a trabalhar com a TV Globo em um novo formato”. O clima com a emissora estaria bom a ponto de ela continuar escalada para fazer Angel, a protagonista de “Verdades Secretas 2”.

O contrato por obra, como a atriz tem agora com a Globo, segue as novas dinâmicas de relação da emissora com seus talentos, que já levaram à dispensa de outros nomes, inclusive do primeiro escalão do canal, como Glória Menezes e Tarcísio Meira, Antônio Fagundes, Miguel Falabella, Malu Mader e Carolina Ferraz.

