Camila Alves relembra relação com mãe de Matthew McConaughey: ‘Chamava pelos nomes das ex’

A modelo brasileira Camila Alves revelou nesta terça-feira, 22, que teve dificuldades em conquistar a sogra no início do seu relacionamento com o ator Matthew McConaughey. Segundo Camila, Mary McCabe ficou testando ela de todas as formas para saber até onde iria por amor ao filho.

“Ela me chamava pelos nomes de todas as ex-namoradas de Matthew, ela começava a falar espanhol comigo de uma forma muito quebrada, meio que me rebaixando um pouco. Quer dizer, todo tipo de coisa”, disse a modela em entrevista para o podcast Southern Living’s Biscuits & Jam. “Ela estava realmente me testando”, enfatizou.

A empresária pontuou ainda que todas essas estratégias foram feitas durante uma viagem em que ela e a sogra fizeram juntas a Istambul. “Todo o caminho até lá, toda a viagem de avião para Istambul, ela estava me contando todas essas histórias e colocando todas essas coisas na minha cabeça”, disse.

Segundo Camila, no terceiro dia de viagem a mãe do astro de Hollywood começou a chorar e a modelo decidiu usar o “tempero brasileiro” para consolar a sogra. Ao final da viagem, Mary disse: “Ok. Agora você está dentro”, lembrou a modelo.

“E então, daquela noite em diante, temos um relacionamento incrível, e eu tenho muito respeito por ela. Ela tem muito respeito por mim.” Nas redes sociais, Camila sempre posta vídeos e fotos ao lado da sogra, compartilhando alguns ensinamentos que recebe dela.

Camila e o ator Matthew McConaughey começaram um relacionamento em 2006. Em 2012 se casaram e já possuem três filhos frutos da união. Levi, 14, Vida, 13, e Livingston, 10.

