Caitlyn Jenner não foi convidada para o casamento de Kourtney Kardashian

Ela tem um relacionamento limitado com a ex-enteada

Caitlyn Jenner, 72, que foi casada com a matriarca do clã Kardashian, não foi convidada para o casamento da ex-enteada Kourtney Kardashian e Travis Barker, que aconteceu no domingo (22), na Itália, segundo o TMZ. Fontes próximas ao casal disseram que Jenner não recebeu convite porque elas têm um relacionamento muito limitado.

A ex-atleta olímpica não ficou em casa entediada enquanto sua família festejava em Portofino. Em vez disso, ela foi a Barcelona para ver sua equipe, a Jenner Racing, chegar à vitória.

Jenner não foi a única que deixou de ir à boda de Kourtney. O irmão mais novo da noiva, Rob Kardashian, também não foi à festa, apesar de ter recebido o convite. Uma fonte disse ao Page Six que ele prefere ficar fora dos holofotes, mas está ansioso para comemorar com os recém-casados quando voltarem aos Estados Unidos.

Kourtney e o marido Barker estão aproveitando a lua de mel na Europa e foram flagrados pulando de mão dadas de um iate na Itália após o casamento. Eles não conseguiam parar de sorrir enquanto voltavam para o barco.

O casamento na Itália foi a terceira cerimônia do casal, que já fez se casou em Las Vegas, em abril, e em Santa Barbara, no dia 15 de maio.