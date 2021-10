Caio Castro está sempre ligado nos cuidados com os cabelos

O ator passa por tratamento capilar mensal, realizado pela médica tricologista Dra. Luciana Passoni, em São Paulo

Dono de personagens marcantes nas novelas, como o Imperador Dom Pedro I em Novo Mundo (2017), reprisada este ano, e o fotógrafo Edgard em Ti-Ti-Ti, também reapresentada atualmente pela Globo, Caio Castro tem se dedicado ultimamente, também, a outras duas paixões: o automobilismo, onde vem se destacando na Porshe Cup Brasil, e aos cuidados com sua vasta, e saudável, cabeleira.





Na última semana, entre um compromisso e outro, Caio esteve na Human Clinic, na Zona Sul de São Paulo, sob os cuidados da médica dermatologista e tricologista, Luciana Passoni. A especialista já cuida dos cabelos do galã há pelo menos 3 anos, quando ele a procurou preocupado com a saúde dos fios. “A primeira consulta do Caio comigo foi em março de 2019. Na ocasião, ele buscava melhorar a qualidade e a densidade dos fios”, relembra a Dra. Luciana.

O resultado do tratamento é evidente e agradou tanto o ator, e piloto, que ele passou a frequentar cada vez mais a clínica e hoje em dia faz consultas mensais para manutenção.

Exibindo cabelos num comprimento médio e com volume considerável, Caio Castro costuma passar por procedimentos como a microinfusão e aplicação de laser. “Ele esteve aqui na quinta, 30/9. Fizemos microinfusão de medicamentos no couro cabeludo para manter os fios redensificados e saudáveis, já que ele pretende deixar o cabelo cada vez mais comprido”, conta a médica.

A Dra. Luciana explica ainda que vários componentes são aplicados durante essa microinfusão, todos visando uma melhora na saúde capilar. “Colocamos vitaminas, silício orgânico, um novo ativo europeu que é um blend de vitaminas”, detalha a especialista.

Além da microinfusão, o tratamento feito por Caio também conta com a tecnologia do laser. “Dessa vez aplicamos um laser em três comprimentos de onda: uma para fortalecer o fio, outro para fortalecer o folículo piloso e mais um para tratar o couro cabeludo e, consequentemente, manter o cabelo sempre lindo e saudável”, pontua Luciana.