Bruno Gagliasso abandona podcast após fazer cocô na calça

O ator compartilhou o momento inusitado em suas redes sociais e escreveu em um tom bem humorado: “É, acontece”

Durante papo num podcast com Fernanda Paes Leme e a esposa, Gio Ewbank, o ator Bruno Gagliasso pediu para sair após perceber um certo desconforto. “Tem como eu sair? Acho que caguei nas calças”, disse ele.

Logo na sequência da revelação, Fernanda começou a gargalhar de nervoso, mas Gio se preocupou. “Será que tem uma calça para ele, uma cueca? Meu Deus”, disparou.

Foi o próprio Gagliasso quem divulgou o momento inusitado em suas redes sociais. “É, acontece”, escreveu com bom humor.

No mesmo podcast, o ator falou sobre as brigas com o irmão bolsonarista Thiago e afirmou que hoje é muito difícil uma reaproximação dos dois. “Em algum momento, talvez sim. Hoje não consigo enxergar”, disse Bruno. “Não sinto admiração e afinidade por ele. A gente pensa muito diferente. Não é pensamento político. É como a gente enxerga a vida”.

No programa, Bruno ainda estendeu uma toalha com o rosto do pré-candidato à Presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) às duas entrevistadoras. Giovanna contou que o marido comprou várias delas para presentear os amigos. “Tem uma mala cheia”, afirmou.