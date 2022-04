Bruno de Luca será pai pela primeira vez

Após o fim do BBB 22, o apresentador retoma as gravações de mais uma temporada do Vai Para Onde?. Desta vez, ele terá a companhia na viagem da noiva Sthéfany Vidal, com quem está junto desde janeiro de 2020

O ator e apresentador Bruno De Luca, 39, será pai pela primeira vez. A noiva, Sthéfany Vidal, está grávida de três meses. A informação foi confirmada à reportagem pela assessoria de imprensa de Bruno.

Ainda não foi divulgado o sexo nem possíveis nomes. Porém, a paternidade era um desejo antigo do apresentador do Multishow. Com Sthéfany ele está há pouco mais de dois anos. Ambos ficaram noivos em maio de 2021.

Em recente entrevista ao portal F5, Bruno disse que não sente vontade de atuar em série ou novela. “Eu tenho vontade de fazer coisas como apresentador na TV aberta. Eu percebi que amo atuar, mas não aguento esperar, ficar só atuando. Eu gosto de ajudar e percebi que ficava muito agoniado quando ator esperando a minha cena no camarim e todo mundo fazendo mil coisas.”

Há dez anos ele está à frente do programa A Eliminação BBB (Multishow), que iniciou nova temporada com o Big Brother Brasil 22, em janeiro. Ele diz que costuma brincar com amigos que este é o segundo melhor emprego do mundo. O primeiro é o de apresentador do reality de viagens “Vai Para Onde?”, projeto que apresentou ao Multishow e está no ar desde 2007.

Apesar de todo o desafio de comandar um programa ao vivo sobre um reality e com torcidas apaixonadas, De Luca diz que comandar o programa A Eliminação BBB é um trabalho que faria para sempre. “É muito legal porque o comportamento humano dentro do Big Brother é um assunto que eu adoro e ao vivo que é uma coisa que eu amo fazer.”

Após o fim do BBB 22, o apresentador retoma as gravações de mais uma temporada do Vai Para Onde?. Desta vez, ele terá a companhia na viagem da noiva Sthéfany Vidal, com quem está junto desde janeiro de 2020. “Já viajamos várias vezes nesses dois anos de relacionamento, mas nunca fiz uma temporada casado. Então, eu acho que isso vai ser muito legal para mim e para o público.”

Paralelo ao trabalho com apresentador, De Luca produz conteúdo para suas redes sociais e o canal no YouTube. Ele também tem uma produtora em sociedade com o ex-jogador Ronaldo Nazário, a Beyond Filmes, que produz conteúdo audiovisual para o ex-jogador, a carreira dele e o Ronaldo TV, no Twich. Na empresa, ele é responsável por escrever conteúdo e pela parte criativa.

Prestes a completar 40 anos em junho, ele trabalha no roteiro da peça de teatro “Fiz 40, lide com isso”, que fala da sua vida. “Eu estou contando todas as minhas histórias, de como eu entrei para a televisão, as coisas que eu passei, as malandragens que eu tive que ter para me manter na carreira, ela está super engraçada.”