Brunin Prado: conheça a história do motoboy que virou influencer de sucesso

Virar uma estrela da internet se tornou sonho de muitos jovens e adolescentes

Virar uma estrela da internet se tornou sonho de muitos jovens e adolescentes, como é o caso de Brunin Prado. Natural de São Paulo, o criador de conteúdo está prestes a alcançar 2 milhões de seguidores nas redes sociais, dividindo sua paixão por carros, motos e jet ski. Mas antes de se consagrar um criador de conteúdo de sucesso, Bruno era motoboy.

“Com 12 anos de idade entregava panfletos na rua, para ajudar em casa nas despesas. Até meus 18 anos, trabalhei como motoboy e depois trabalhei no escritório administrativo. Virei influenciador digital aos meus 23 anos de idade”, conta.

Segundo Brunin Prado, sua carreira como criador de conteúdo aconteceu durante a pandemia de Covid-19. “Comecei a observar como as pessoas trabalhavam na internet e resolvi começar também”, explicou ele, que comemora a praticidade de seu trabalho. “Eu atuo de qualquer lugar apenas com um celular na mão, criando vídeos para a internet.”

Focado e talentoso, Brunin Prado atualmente coleciona mais de 1,9 milhões de seguidores, com média de 100 mil visualizações por dia do seu perfil do Instagram. Nessa sua trajetória, ele já fez parceria com MC Paiva e até ganhou um troféu em um evento dedicado para carros rebaixados, uma de suas paixões. Agora, seu objetivo de vida tem foco fora da internet: “morar fora do Brasil”, finaliza.