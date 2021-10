Após se livrar da tutela, Britney Spears posa nua

Britney Spears fez primeira aparição desde que venceu seu pai, na batalha Judicial pela própria tutela

A cantora, de 39 anos, compartilhou em seu Instagram nesta quinta (30), uma série de cliques em que aparece completamente nua tirado durante uma viagem. “Se divertir no Pacífico nunca machucou ninguém”, escreveu na legenda.

A aparição da cantora é a primeira desde a justiça decidiu na última quarta (29) pela remoção imediata de Jamie Spears, seu pai, da tutela que controla a vida da cantora nos últimos 13 anos. O contador público John Zabel foi apontado pelo estado para ficar responsável pela parte financeira da tutela até o final de 2021.

Britney Spears. Foto: Reprodução/Instagram

Fim da tutela

Mais cedo, Jamie Spears se pronunciou pela primeira vez após ser afastado da tutela. Segundo a Variety, ele emitiu nota por meio de sua equipe de advogados.

Leia na íntegra:

“Sr. Spears ama sua filha Britney incondicionalmente. Por treze anos, ele tentou fazer o que era melhor para ela, seja como conservador ou como pai. Isso começou com a concordância em servir como seu tutor quando ela voluntariamente optou por esta opção. Isso incluiu ajudá-la a reviver sua carreira e restabelecer um relacionamento com seus filhos. Quem já tentou ajudar um membro da família a lidar com problemas de saúde mental, pode apreciar a enorme quantidade de preocupação diária e trabalho que isso exige. Para Spears, isso também significava morder a língua e não responder a todos os ataques falsos, especulativos e infundados a ele por parte de certos membros do público, da mídia ou, mais recentemente, do próprio advogado de Britney. Esses fatos tornam o resultado da audiência de ontem ainda mais decepcionante e, francamente, uma perda para Britney. Respeitosamente, o tribunal errou ao suspender o Sr. Spears, e colocar um estranho em seu lugar para administrar a sua propriedade e estender a mesma tutela que Britney implorou ao tribunal para que fosse encerrada. Novamente, foi o Sr. Spears quem tomou a iniciativa de arquivar a petição para encerrar a tutela quando nem o ex-advogado de Britney nomeado pelo tribunal, nem seu novo advogado privado fariam isso. Foi o Sr. Spears quem pediu ao tribunal na audiência de ontem para encerrar imediatamente a tutela, enquanto o atual advogado de Britney argumentou contra ela. Apesar da suspensão, o Sr. Spears continuará a zelar pelos melhores interesses de sua filha e a trabalhar de boa fé para uma resolução positiva de todas as questões”, dizia o comunicado assinado por Vivan Thoreen.