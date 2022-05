Briga entre mulheres de jogadores de futebol vai parar na Justiça

Julgamento se iniciou nesta semana na Inglaterra

Um julgamento por difamação está tomando conta dos tablóides da Grã-Bretanha. Apelidado de “Wagatha Christie”, o julgamento entre Coleen Rooney, 36, e Rebekah Vardy, 40, começou nesta terça (10), mas os problemas entre as duas influenciadoras se iniciaram há três anos.

Em 2019, Rooney divulgou que alguém estava assistindo seus Stories privados no Instagram –na lista de melhores amigos– e vazando detalhes de sua vida pessoal para a imprensa. Após uma longa operação de investigação, a esposa de Wayne Rooney, ex-astro do futebol, descobriu que a culpada era Vardy.

A esposa de Jamie Vardy, também uma estrela do futebol, negou qualquer envolvimento e afirmou que a acusação trouxe uma corrente de abuso verbal do público, o que poderia prejudicar sua gravidez na época. Em 2020, ela iniciou um processo civil por difamação.​

O caso está em julgamento no Supremo Tribunal de Londres, que supervisiona os processos civis mais importantes na Grã-Bretanha, e deve durar uma semana. Segundo o jornal The New York Times, Hugh Tomlinson, advogado de Vardy, disse no tribunal que a influenciadora acredita que a culpada poderia ter sido sua agente, Caroline Watt.

Watt acidentalmente deixou cair um telefone no mar que Rooney alegou ter mensagens do WhatsApp relacionadas ao caso. Quanto ao apelido, “Wagatha Christie” surgiu porque muitas vezes esposas e namoradas de jogadores de futebol são tratadas como WAGs pelos jornais britânicos.

Além disso, o nome traz uma referência à escritora de mistérios e romances policiais Agatha Christie, e isso seria porque Rooney foi uma “ótima detetive” tentando descobrir quem estaria vendo seus Stories privados e vazando informações para a imprensa.