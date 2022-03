Bonnie Wright, de Harry Potter, anuncia casamento

No vídeo compartilhado, Bonnie exibiu sua aliança e se derreteu por Andrew na legenda do post. “Ontem foi o melhor dia da minha vida graças ao meu marido”, disse ela

Bonnie Wright, mais conhecida por interpretar o papel de Gina Weasley na saga Harry Potter, encantou os fãs ao anunciar que se casou com Andrew Lococo.

Por meio da sua conta oficial do Instagram, a ruiva dividiu uma publicação no domingo (21), relevando que o matrimônio ocorreu no sábado (20).

No vídeo compartilhado, Bonnie exibiu sua aliança e se derreteu por Andrew na legenda do post. “Ontem foi o melhor dia da minha vida graças ao meu marido”, disse ela.

Nos comentários da publicação, uma série de ex-colegas de elenco de Bonnie celebraram a novidade.

“Parabéns, B”, desejou Tom Felton. “Parabéns a vocês dois!”, declarou Scarlett Byrne Hefner.

Por meio dos stories, a britânica mostrou detalhes da decoração da festa de casamento, que seguiu a paleta de cores rosa, branco e laranja.