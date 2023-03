Billie Eilish sobe ao palco e canta de improviso após show cancelado por chuva forte no México

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a artista comunica ao público sobre o cancelamento da atração

São Paulo – SP

Após se apresentar para uma plateia cheia no Lollapalloza Brasil na última sexta-feira (24), em São Paulo, Billie Eilish precisou cancelar um show no México por conta de uma forte chuva que caiu na região. Mas, para não deixar os fãs de mãos vazias, a cantora apresentou cinco músicas acústicas ao lado do irmão, Finneas, que também integra sua equipe.

Em vídeos que circulam nas redes sociais, a artista comunica ao público sobre o cancelamento da atração. “Que noite. Não posso fazer o show por conta da tempestade. Estou sentada e esperando pensando ‘quando posso ir lá?’, mas disseram que não posso fazer o show. [Falaram] ‘Você tem que sair e eles precisam ir para casa'”.

Com os gritos da plateia, Billie diz que, para não deixá-los sem nada, vai apresentar cinco músicas acústicas. “Pensei que seria estúpido eu apenas sair e não vir aqui dar oi. Obrigada por ficarem aqui. Se for ok, pensei em cantar cinco músicas acústicas. Não é muito, não é um show, já que não posso fazer fazer um show, mas nada está funcionando. Não e seguro para mim ou para vocês, mas vou dar algo a vocês e vou cantar algumas musicas.”