Billie Eilish diz em podcast que sofreu ‘ghosting’

SÃO PAULO, SP

(FOLHAPRESS)

Nem Billie Eilish, uma das cantoras mais novas e de maior sucesso atualmente, conseguiu se livrar das decepções amorosas. A cantora falou sobre levar um “ghosting”, ou seja, sobre ter sido ignorada pelo rapaz com quem estava saindo, e nunca mais o ver.

Em participação no podcast Miss Me? da BBC, Billie contou que a situação ocorreu em dezembro do ano passado e que foi “literalmente inacreditável”. “Desde aquele dia, ele nunca mais me mandou mensagens”, disse ela.

“Foi alguém que eu conhecia há anos e com quem eu tinha planos. No dia, ao telefone, combinamos um plano, este é meu endereço, esteja lá às 15h— nunca mais ouvi falar dele. Nunca. Eu não podia acreditar”, contou ela.

Billie descreveu sua reação ao ser ignorada: “Eu fiquei tipo: ‘você morreu? Você literalmente morreu?'”. Contudo, logo depois, ela descobriu que o rapaz não havia realmente sumido. Na verdade, ela logo descobriu que ele estava em outro relacionamento amoroso.

“Mas eu não sabia que as pessoas ainda faziam isso. Sinceramente, eu não sabia que as pessoas faziam isso”, disse a cantora.

A vencedora do Grammy ainda falou sobre a dificuldade em fazer amizades após a fama. “Bem, perdi todos os meus amigos quando fiquei famosa. De repente, eu era famosa e não conseguia me relacionar com ninguém. Foi desafiador. Foi muito difícil”, desabafou.