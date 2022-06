Bianca Andrade fala sobre guarda compartilhada do filho: ‘É difícil’

A influenciadora comentou, durante uma entrevista a ‘Quem’, sobre a rede de apoio que tem para ajudá-la e do momento da carreira

Bianca Andrade, a Boca Rosa, de 27 anos, está vivendo uma nova fase da sua vida. Mãe do pequeno Cris, de 11 meses, a influenciadora e empresária está se dividindo entre os seus negócios e a maternidade. Em entrevista para a Quem, Boca Rosa falou sobre a rede de apoio que tem para ajudá-la.

“Graças a Deus, eu tenho uma rede de apoio, tenho toda uma estrutura para lidar com essa fase da minha vida que é ser mãe e continuar sendo uma mulher de negócio. Então, é tudo muito organizado lá em casa, tudo pré-planejado”, garante.

Ao ser questionada sobre a guarda compartilhada com o pai do bebê, Fred, de 32, Bianca, foi sincera: “É difícil, mas a gente tá vivendo bem… Ele [Fred] é um paizão, então a gente conversa sempre, se eu preciso viajar, ele fica com o Cris”.

Já sobre a vida de solteira, Boca Rosa se esquivou do assunto. “Eu fiz uma festa de Dia dos Namorados, porque eu não vou ficar sofrendo, né minha gente?! Nem eu, nem os meus amigos solteiros. Falei: ‘vou resolver isso’. Foi a festa do amor, quem quisesse ir, podia ir”.