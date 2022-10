Bianca Andrade diz que não liga para aparência ao se relacionar

Bianca continuou dizendo que, em um relacionamento, ela não se importa com gênero, nem com aparência, mas sim, com a conexão

São Paulo – SP

A empresária e influenciadora Bianca Andrade, 28, conhecida também como Boca Rosa, voltou a falar sobre sua pansexualidade. Em conversa com a jornalista Marília Gabriela, 74, no Gabi de Frente de Novo, ela contou sobre como se descobriu uma pessoa pansexual.

“Fui dar uma entrevista e me perguntaram sobre a minha sexualidade. E aí, eu fui sempre curiosa, né? Muito. Falei: ‘Bom, acho que sou bissexual, fico com meninos e meninas, bissexual’. E eu comecei a estudar sobre isso, a ler sobre isso e vi que a pansexualidade não tem a ver com gênero, tem a ver com conexão, com pessoas. Você não se importa tanto com estética”, afirmou a ex-BBB.

Bianca continuou dizendo que, em um relacionamento, ela não se importa com gênero, nem com aparência, mas sim, com a conexão. “Sei que é lindo falar isso, mas de fato comigo foi o que aconteceu. Tanto que se você vê os meus relacionamentos, um não tem nada a ver com o outro.”

Ela frisou novamente que a aparência e visual não são importantes para ela se conectar romanticamente com alguém. “Então, por isso eu procurei saber o quê que eu sou, o quê que me atrai”, completou a influenciadora.

Bianca falou pela primeira vez sobre sua pansexualidade em dezembro de 2021, enquanto ainda estava em um relacionamento com seu então marido, Fred, 33. Em entrevista ao programa SaladaSato, disponível no YouTube de Sabrina Sato, ela disse que sua mãe foi a primeira a saber.