Biah Rodrigues e Sorocaba deixam a maternidade São Luiz, em SP, com a pequena Fernanda nos braços

Neste sábado (13), o cantor Sorocaba e sua esposa, a modelo Biah Rodrigues, levam a pequena Fernanda para casa

Sorocaba, da dupla com Fernando e a ex-miss Distrito Federal, Biah Rodrigues, já são pais de Theo de um ano e meio e compartilharam a novidade da gravidez em junho no Instagram com uma foto da família e do cantor segurando um teste positivo.

Fernanda chegou ao mundo na última quarta-feira (10). “Toda honra e toda glória a ele. Obrigada meu Deus”, agradeceu a mamãe Biah pelas redes sociais ao publicar uma imagem do pezinho.

Já Sorocaba confidenciou que ficou mais de 48 horas sem conseguir dormir. Ele publicou uma imagem na cama indo descansar, e Biah o chamou de “guerreiro” por ter estado ao seu lado o tempo todo. Fernanda nasceu às 18h02 do dia 10 com pouco mais de três quilos no Hospital São Luiz.