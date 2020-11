Belo testa positivo para Covid-19 e cancela show

PUBLICIDADE

Nesta quarta-feira, 4, Belo revelou em seu Instagram que testou positivo para a COVID-19. O cantor teve que cancelar o show que faria no esquema drive-in no próximo sábado, 7, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul.

O show foi remarcado para o dia 12 de dezembro e acontecerá no mesmo local. Ainda não foi divulgado se ela está com algum sintoma ou se faz parte do grupo de assintomáticos. Ainda não foi revelado o estado de saúde do pagodeiro.