‘Bake off Brasil’: Fabiana Karla vai apresentar a nova temporada do reality

O reality culinário Bake Off Brasil – Mão na Massa está prestes a retornar à grade do SBT. A emissora paulista, que anteriormente havia cancelado o reality por conta do alto custo de produção, voltou atrás e anunciou, nesta quarta-feira, 10, uma nova temporada do programa com a apresentação da atriz Fabiana Karla.

Além da chegada de Karla, outras novidades aguardam no retorno. A bancada do júri também será renovada, com a confeiteira Carole Crema e o chef André Mifano assumindo os lugares de Nadja Haddad, a antiga apresentadora, e Beca Milano e Giuseppe Gerundino, os jurados da última edição.

O retorno da competição culinária é fruto de uma parceria entre o SBT e a Warner. Por consequência, os novos episódios do programa também serão transmitidos no canal pago Discovery Home & Health e na plataforma de streaming Max, além da tradicional emissora de Silvio Santos.

A décima temporada do Bake Off Brasil tem previsão de estreia para o segundo semestre de 2024.

Estadão Conteúdo