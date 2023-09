Baixista Mingau foi baleado perto de uma ‘casa bomba’

O baixista segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz após ser baleado na cabeça

De acordo com a Polícia Civil, Mingau, baixista da banda Ultraje a Rigor, foi baleado perto de uma ‘casa bomba’, local que distribui drogas para pontos de tráfico, na comunidade Ilha das Cobras, em Paraty, no Rio de Janeiro, no último sábado (2).

Em entrevista concedida ao Brasil Urgente, o delegado Marcelo Russo, que acompanha o caso, disse que um autor do crime já foi identificado e preso em flagrante com uma grande quantidade de drogas, arma de fogo e munição. A arma apreendida, uma pistola Glock calibre .40, é compatível com um projétil encontrado no local da tentativa do homicídio.

A Ilha das Cobras é um local de grande atuação da facção Comando Vermelho. Segundo Marcelo, a entrada de Mingau na região deve ter assustado os criminosos, que reagiram com tiros contra o carro do músico.

A ‘casa bomba’ fica a apenas uma rua de onde ocorreu o atentado contra o baixista da banda. No esconderijo os policiais encontraram três pistolas 9mm com numeração raspada, uma grande quantidade de drogas, como maconha, crack e cocaína, além de balanças de precisão e materiais para etiquetar as drogas para serem vendidas. Em outras casas da comunidade agentes encontraram munições.

Mingau segue internado

O baixista segue internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) do hospital São Luiz após ser baleado na cabeça. Ele deu entrada no hospital do Rio de Janeiro, mas foi transferido para São Paulo e passou por cirurgia intracraniana de emergência. O estado deve ainda é grave.