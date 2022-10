Baile de Halloween tem Sandy ‘roqueira’ e público cantando jingle de Lula

Na plateia, junto à mesa de som, o marido, Lucas, e o filho do casal, Theo, de oito anos, curtiam a performance da cantora

Mônica Bergamo

São Paulo – SP

Já passava da 1h da madrugada desta sexta (14) quando parte do público que curtia o Baile de Halloween, promovido pela Sephora, no Conjunto Nacional, em São Paulo, começou a entoar gritos em apoio ao ex-presidente Lula (PT): “Olê, olê, olê, olá, Lula, Lula”.

Quando a manifestação política ocorreu, a maior parte das celebridades já tinha ido embora da festa. Horas antes, com produções caprichadas, elas tinham passado pelo tapete vermelho montado no térreo do edifício, próximo à entrada da avenida Paulista -o que atraiu uma horda de curiosos loucos para ver e até, quem sabe, tirar uma selfie com seu artista preferido.

Caracterizada como Vivian, a prostituta vivida por Julia Roberts no clássico “Uma Linda Mulher” (1990), a atriz Flávia Alessandra foi uma das mais tietadas pelo público. Vestida de Marilyn Monroe, a influenciadora Rafa Kalimann foi outra a causar furor. Já a cantora Claudia Leitte foi das poucas famosas que não se fantasiaram. Optou por uma saia longa e um cropped de brilho.

A presença mais esperada, no entanto, era Sabrina Sato, já conhecida por suas fantasias extravagantes. E não decepcionou. De Dona Aranha, a apresentadora surgiu no tapete vermelho em cima de um tablado, que era empurrado por assessores. Simpática, ela distribuiu beijos, fotos e sorrisos aos presentes.

Só quem não passou pelo local foi Sandy, a atração musical principal da festa. Foi do camarim direto para o palco. Não recebeu nem mesmo grupo de jornalistas que a entrevistaria rapidamente nos bastidores do evento -ela tinha exigido que todos estivessem de máscaras de proteção para a conversa.

Sandy fez um show diferente. Apresentou uma versão mais roqueira sua ao cantar “We Will Rock You”, do Queen, e “Bring me to Life”, do Evanescence. Mas a preferida do público foi “A Lenda”, sucesso pop romântico de sua extensa carreira ao lado do irmão, Júnior.

Na plateia, junto à mesa de som, o marido, Lucas, e o filho do casal, Theo, de oito anos, curtiam a performance da cantora -e eram dos poucos que usavam máscaras.

Durante o baile, que teve comes e bebes à vontade, uma das mais animadas na pista de dança foi a ex-BBB e influenciadora Mari Gonzalez, que estava fantasiada de Cuca, a bruxa com corpo de jacaré e cabelos loiros das histórias de Monteiro Lobato.