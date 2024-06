Atriz Karine Carvalho diz viver um trisal com marido diretor e músico famoso

RIO DE JANEIRO, RJ

(FOLHAPRESS)

Casada desde 2013 com o fotógrafo, videomaker e diretor Fred Siewerdt, 50, Karine Carvalho, 48,diz que vive um trisal e mostrou quem era seu outro companheiro: o músico baiano Cézar Mendes, 70. Com uma foto ao lado dos parceiros, ela desejou um feliz Dia dos Namoradas para seus seguidores.

“Feliz dia dos namorados para você que não tem namorado, para você que tem seus crushes mas não quer rótulos e para você que é trisal como eu. O importante é amar”, escreveu Karine.

Atriz trabalhou no seriado “Sandy & Junior” (1999), “As Cariocas” (2010), “Desejo de Mulher” (2002) e “Joia Rara” (2013), produções na Globo e as novelas Serras Azuis (1998), Esplendor (2000), Um Anjo Caiu do Céu (2001) e Luz do Sol (2007), na Record. Ela começou a sua carreira como Angelicat, como ficaram conhecidas as assistentes de palco de Angélica no Clube da Criança, (1987), na extinta TV Manchete.

Karine tem se dedicado à música nos últimos 10 anos. Antes do casamento com Fred Siewerdt, Karine Carvalho teve um romance com Rodrigo Amarante, dos Los Hermanos, e com o ator Gabriel Braga Nunes.