Atriz de ‘Triplo X’ é encontrada morta aos 45 anos

Masuimi Max, atriz que estrelou o filme “Triplo X 2 – Estado de Emergência” e estampou capas de revistas como Playboy e Maxim, foi encontrada morta aos 45 anos

RIO DE JANEIRO, RJ (UOL/FOLHAPRESS) –

Masuimi Max, atriz que estrelou o filme “Triplo X 2 – Estado de Emergência” e estampou capas de revistas como Playboy e Maxim, foi encontrada morta aos 45 anos.

De acordo com o site norte-americano TMZ, a polícia do estado de Nevada enviou oficiais à residência de Masuimi após uma ligação na manhã de ontem. Com a chegada das autoridades, a modelo já estava sem vida. O caso está sendo investigado, mas não há suspeita imediata de crime, de acordo com o relatório da diligência.

Masuimi Max iniciou sua carreira de modelo em 2000, estampando ensaios de revistas como Playboy, Maxim, Alt Magazine, Bizarre Magazine, entre outras. Também tem créditos como atriz no site IMDB, pelos filmes “Cornman:

American Vegetal Hero” e “Giantess Battle Attack”, além do segundo episódio da cinessérie de ação em que fez a namorada do personagem vivido pelo rapper Xzibit.

Nos últimos anos, a artista vinha se dedicando ao mundo da tatuagem, da performance artística e da modelagem alternativa. Ela era uma das principais atrações do evento Vegas Chaos, que aconteceria no dia 27 de janeiro, em Las Vegas.